Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti - Son Dakika
Son Dakika Dünya Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti - Son Dakika Dünya

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti

6 saat önce

Avustralya'daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı.

Öksüz koala, oyuncak ayıyı annesi zannetti, System.String[]

Avustralya'daki orman yangınlarında annesini kaybeden yavru koala, kendisine verilen oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. Görüntüler izleyenleri duygulandırdı.

Avustralya'nın New South Wales ve Victoria bölgelerindeki orman yangınlarında binlerce koala hayatını kaybetti. Annesini yangınlarda kaybeden bir yavru koala, hayvan severler tarafından koruma altına alındı. ABD'den bölgeye destek için gelen bir hayvansever çift, annesini kaybetmiş olan bir yavru koalaya sahip çıktı. Yavru koala kendisine verilen bir oyuncak ayıyı annesi zannederek sarıldı. o anları kaydeden hayvansever çift görüntüleri sosyal medyada paylaştı. İzleyenleri duygulandıran video, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.


Avustralya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 11:59 Kaynak: DHA
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