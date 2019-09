Öksüz: liverpool'un kurallarını yetersiz buluyorum

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası'nda (KMTSO) gerçekleşen Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) toplantısında konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, Liverpool'daki birliğin dünyada pamuk ticaretini düzenleyen kuralları koymuş önemli bir borsa olduğunu ancak bu kuralların satıcılara göre düzenlenmiş olduğunu ifade ederek, "Liverpool'un kurallarını ben yetersiz buluyorum" dedi.

ICA Başkanı Bill Ballenden ve yönetimi, KMTSO Meclisi'nde toplanarak pamuk üreticisi ve pamukla iş yapan sanayicilerle bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan KMTSO Meclis Başkanı Hanefi Öksüz, 30- 40 sene öncesine kadar Türkiye'nin dünyaya pamuk ihraç eden ülke olduğunu ancak sanayinin gelişmesiyle pamuğun Türkiye'ye yetmemeye başladığını söyledi. Bu nedenle ABD ve Brezilya başta olmak üzere pamuk ithal eden ülke haline geldiklerini ifade eden Öksüz, şöyle devam etti:

"Liverpool borsası, dünyada pamuk ticaretini düzenleyen kuralları koymuş önemli bir borsa pamuk ticaretine yön veriyor. Bu bakımdan bu toplantıyı çok anlamlı buluyorum. Bu vesileyle burada biz sanayiciler pamuğu satın alanlar, satanlarla bir araya gelerek borsa yöneticilerimizle burada sorunlarımızı tartışıp, konuşacağız. Ben de pamuk tüketicisiyim, sanayiciyim. Tabi daha çok bu kurallar satıcılara göre düzenlenmiş bu ticari ortamda. Günümüzün şartları çok farklı. Eskiden pamukta kalite farkı bu kadar önemli değildi. Yaptığımız tekstil ürünleri bu kadar pamuk çeşitlerini gerektirmiyordu. Gittikçe daha ince numaralardan daha özel kumaşlar üretiyoruz. Dolayısıyla sanayicinin sorunlarının tamamını çözmekten aciz kaldı bu kurallar. Özellikle içimizde tek tip pamuk çalışan herhangi bir numarada tek tip pamuk çalışan müesseseler ihtiyacına göre pamuk gelmediği zaman birkaç sent fiyat farkı vermek onun işini asla çözmüyor. Belki her çeşit iplik kullanan tesisler başka tesislerde bu pamuğu kullanabilecek imkanı var birkaç sent indirimle ama birçok arkadaşımız değişik numaralarda uzmanlaşmış, bu pamuk geldiği zaman işler duruyor. Bu defa o pamuğa güvenerek başka pamuk satın almıyoruz ben de bunu çok yaşıyorum. Fiyatların düştüğü bir ortamda bu defa istediğiniz pamuk gelmezse sanayici burada perişan oluyor anında bir şeyler bulmaya çalışıyor ve ürün kalitesini çok etkiliyor. Buna karşı Liverpool'un kurallarını ben yetersiz buluyorum. İkincisi, zamanında pamuğun gelmemesi alıcıyı bir noktada perişan ediyor ve bunu da zaman zaman yaşıyoruz."

BİRLİĞİN, BU ALANDA FAALİYET GÖSTEREN ŞİRKETLERE ÖNEMLİ KATKILARI VAR

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ise Kahramanmaraş'ın tekstilin ana hammaddesi olan pamuğun tüketiminde ve iplik üretiminde büyük ölçüde pay sahibi olduğunu ve artık fason üretimden moda üreten bir kent haline geldiğini belirtti. Pamuk ticaretinin geliştirilmesi, standartların yükseltilmesi, ürün kalitesinin güçlendirilmesi ve tekstil sektörünün ihtiyacını tam olarak karşılamasının kendileri için çok önemli olduğunu ifade eden Zabun, "Bu anlamda, Liverpool merkezli 175 yıldır küresel pamuk ticaretini korumak ve desteklemek adına çok başarılı işlere imza atmış olan Uluslararası Pamuk Birliği'nin bu alanda faaliyet gösteren şirketlere çok önemli katkıları var. Bu itibarla, bugün aramızda bulunan Uluslararası Pamuk Birliği'nin değerli başkanı Bill Ballenden başta olmak üzere tüm yöneticilerini özellikle tebrik etmek istiyorum."

BALLENDEN: HAKLARINIZI ÇOK İYİ BİLMELİSİNİZ

Daha sonra ICA Başkanı Bill Ballenden, birliğin kurallarını anlattı. Birliğin kurallarında detaylı bilgiler veren Ballenden, "Haklarınızın ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Eğer bilmezseniz, haklarınızı bilemezseniz bu hakları almak için, elde etmek için çok fazla şansınız olmayabilir" dedi.

Konuşmaların ardından Bill Ballenden, katılımcıların sorularını yanıtladı.