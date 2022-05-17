Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu - Son Dakika
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Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu

17.05.2022 13:17

Erzurum Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alınan annesiz dört tilki yavrusunu, parktaki köpeğin emzirme anları herkesi duygulandırdı.

Erzurum'da anneleri ölen 4 tilki yavrusu, Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerince korumaya alındı. Çat ilçesine bağlı Yavi Mahallesi'nde kırsal alandaki su kanalı kenarında bir tilkinin öldüğünü ve yanında da yavrularının bulunduğunu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

4 YAVRU KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, tilkinin yavrularını yuvadan çıkarmak için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu yuvadan çıkartılan 4 tilki yavrusu, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Jandarma Timince Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından bakıma alınıp biberonla beslenen ve sağlıkları iyi olan yavrular, gerekli bakımlarının tamamlanmasının ardından Kars Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edilecek.

TİLKİLERİ KÖPEK EMZİRDİ

Bir köpeğin yavru tilkileri emzirdiği de ortaya çıktı. Öksüz yavruları emziren köpek, izleyenleri duygulandırdı.

Erzurum'da öksüz kalan 4 tilki yavrusunu emziren köpek duygulandırdı

ANNELERİ GİBİ BAKIYOR

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 tilki yavrusunu biberonla beslediklerini anlatarak, "Bir kanalda anne tilkinin ölü olarak bulunduğu ve yavrularının öksüz kaldığı ihbarı üzerine yavruları teslim aldık. Şimdi bakım ve beslemelerini yapıyoruz. Anneleri öldüğü için tabiri yerindeyse onlara annelik yapacağız. Yavrular büyünce doğaya salınacaklar." diye konuştu.

Yavru tilkilerin başka hayvanların saldırısı sonucu, soğuktan veya açlıktan ölmemesine sevindiğini ifade eden Albayrak, yavruların annesiz kalmasına ise üzüldüğünü dile getirdi. Selçuk Albayrak, yavru tilkileri Kars'a transfer edeceklerini belirterek, gözlemlerine göre, anne tilkinin başka hayvanların saldırısı sonucu öldüğünü aktardı.

Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu
Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu
Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu
Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu
Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu
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ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU ODUNLUKLARINA GİREN TİLKİNİN 5 YAVRUSU OLDU ÖKSÜZ YAVRU AYI DOĞAYA SALINMAYACAK ÖKSÜZ YAVRU AYI DOĞAYA SALINMAYACAK

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Öksüz tilki yavrularının süt annesi köpek oldu - Son Dakika


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