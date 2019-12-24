Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması - Son Dakika

Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması

6 saat önce

Bursa'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi.

Öksüz ve yetim çocuklardan denizin ortasında İstiklal Marşı yarışması, System.String[]

Bursa'da 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesiyle 50 öksüz ve yetim çocuk Bursa'ya getirildi. İlk kez Uludağ'ı gören çocuklar daha sonra Mudanya da tekne turuna katıldı. Teknede İstiklal Marşı yarışması, şarkı yarışması ve halay çekme yarışması düzenlendi.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER), 'Yetimi Güldür ki Sende Gülesin' projesi ile Muş Bulanık'tan 50 öksüz ve yetim çocuğu Bursa'ya getirdi. Bursa'nın tarihi türbelerini ve mekanlarını gezen öğrenciler, Mudanya'da tekne turuna çıkma fırsatı buldu. İlk defa tekneye binen çocukların heyecanları gözlerine yansıdı. Bir yandan tekne turunda manzaranın tadını çıkaran çocuklar diğer yandan istiklal marşı, şarkı söyleme yarışması ve halay çektiler. İlk defa tekneye binen çocuklar denizin ortasında fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.


Mudanya'da tekneye binen çocuklar, daha önce böyle bir mutluluk yaşamadıklarını belirterek," Bu gün çok eğlendik, tekne turuna çıktık, teknede yarışma yaptık, oyun oynadık. Çok mutluyum ilk defa deniz gördüm, herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Tüm Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür Sevgi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TÜMBULSEVDER) Selahattin Turan," Dernek olarak hazırlamış olduğumuz projeydi. Bulanık'tan Bursa'ya kardeşlik köprüsü kurduk. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplanan kurul, projemiz onaylandı. Bu proje kapsamında buraya gelen kardeşlerimizin mutluluğu için her türlü katkılarımızı yaptık. Bu gün önce Mudanya'da sahilde yürüyüşümüzü yaptık. Tekne turu atarken de istiklal marşı yarışması düzenledik. Hepsi çok mutlu oldu, gençlerimizin gözündeki o mutluluk dünyanın en büyük mutluluğu" diye konuştu. - BURSA

Mudanya, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 09:48 Kaynak: İHA
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