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OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika

OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor

22.08.2021 11:47
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor, System.String[]

OKT Trailer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21'de Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen üzerinde radar sistemi bulunan askeri römork aracı ile boy gösterdi.

OKT Trailer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilen 15. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı IDEF21'de Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri ve Aselsan adına üretilen üzerinde radar sistemi bulunan askeri römork aracı ile boy gösterdi.

2007 yılından bu yana Türk savunma sanayisine gerçekleştirdiği projelerle ilerleyişine devam eden OKT Trailer, yerli ve milli kabiliyetiyle çalışmalarını bir üst seviyeye çıkararak Ar-Ge tecrübesini savunma sanayine taşıyor. Askeri güvenlik güçlerine verdikleri hizmetleri artarak devam eden OKT, savunma sanayisinin kullanıma sunduğu 2 aracını ilk kez IDEF 21'de sergiledi.

Muharebe sahası akaryakıt tankeri, Silahlı Kuvvetlerin gücüne güç katacak

OKT Trailer-Anadolu Savunma iş birliği ile geliştirilen proje kapsamında fuarda sergilenen Muharebe Sahası Akaryakıt Tankeri; uçak, helikopter, tank ve benzeri hem kara hem de hava savunma araçlarına operasyon sırasında operasyonun aksamaması için karadan akaryakıt ikmali yapılabilmesi amacıyla özel olarak üretilmiştir. Aynı anda birçok araca akaryakıt takviyesi yapabilen ve Silahlı Kuvvetlerin operasyonel verimliliğini sahada en üst seviyeye çıkararak güçlerine güç katmaları için tasarlanan akaryakıt tankeri; zorlu arazi koşullarına dayanıklı, yakıt ikmalinde hızlı, arttırılmış operasyonel verimliliği, alüminyum malzeme ile hafifliği, güçlendirilmiş konstrüksiyon yapısı, 20 bin litre taşıma kapasitesi gibi birçok özelliği ile Seyit ürün ailesinde hizmet verecek.

Askeri römork, çok yönlü kullanımı ile Türk Donanmasının hizmetine hazır

Aselsan'ın ihtiyaçları doğrultusunda farklı faydalı yük ve ekipmanlara entegre edilebilecek şekilde tasarlanan 'Askeri Römork' ise radar sistemleri, anten ve görüntüleme sistemlerinin taşınmasında mükemmel çözüm ortağı olurken, bunun yanında; Silahlı Kuvvetlerin ağır yüklerini ön-cephede rahatlıkla taşımasına yardımcı olması için tasarlanan 'otomatik seviyelendirme' ve 'tek aks' avantajlarıyla hassas denge özelliklerine sahip teleskopik yükseltme sistemleri gibi çok yönlü kullanımı ile Türk donanmasının hizmetine hazır.

OKT, savunma sanayisinde sunduğu hizmetleri AR-GE çalışmaları ile güçlendiriyor

İnsansız Hava Aracı (İHA) ve askeri helikopterlerin akaryakıt ikmalinde sunduğu çözümleri ve şasi grubundaki ürünleri ile ülke savunma sanayiine desteklerini sürdüren OKT Trailer, üretim çalışmalarının yanında askeri güvenlik güçlerinin envanterinde bulunan mevcut araçlara ilişkin tadil, yenileme ve montaj projelerinde de başarı ile rol alarak mevcut değerlerin geri kazandırılması ve sürdürülebilir hale getirilmesini sağlıyor. Savunma sanayinde bulunan tüm motorlu araç guruplarının yakıt ikmallerinin karşılanmasında ve ağır yüklerin taşınmasında gerçekleştirdiği projelerini üst seviyeye taşımak için çalışmalarına aralıksız devam eden OKT, AR-GE stratejilerini sürekli güncel tutarak değişen yaşam koşullarının, teknolojik gelişmelerin, mevzuat ve standartların takipçisi oluyor. Bu doğrultuda yaptığı çalışmalar ile spesifik ihtiyaçlara, ürünlerin hizmet edeceği coğrafi bölge iklim ve yol koşullarına göre operasyonel verimliliği yüksek, ürün performansını maksimum fayda ile ortaya koyacak yenilikçi çözümler sunuyor.

AR-GE Merkezi'ndeki faaliyetleri ile askeri ekipmanların taşınmasında dayanıklı şasi gruplarının, zorlu şartlarda ve alanlarda gerçekleştireceği yakıt ikmallerinin, sorunsuz, hızlı ve ergonomik şartlarda yürütülmesinde sunduğu çözümlerle yerli ürün kullanımında özel projeler geliştiren OKT, Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlı olmadan milli araçların kullanımı ile başarılı operasyonlar gerçekleştirmesine destek vermeye devam ediyor. - AYDIN

OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor
OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor

Araştırma Geliştirme, Akaryakıt, Aselsan, Milli, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi OKT Trailer savunma sanayindeki ilerleyişini sürdürüyor - Son Dakika Ekonomi


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