Son Dakika Haberleri: Oktay : "10 Bin Doları, 20 Bin-25 Bin Dolar Kişi Başı Milli Gelir Seviyesine Çıkardığımız Güne...

Oktay : "10 Bin Doları, 20 Bin-25 Bin Dolar Kişi Başı Milli Gelir Seviyesine Çıkardığımız Güne...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Çorum'da iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. (3)

"10 bin doları, 20 bin-25 bin dolar kişi başı milli gelir seviyesine çıkardığımız güne kadar hiçbirimize uyku yoktur"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:49 Kaynak: AA

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