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Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen...

6 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfü Elvan başkanlığında toplandı.

Komisyonun 2020 yıl bütçesiyle ilgili son toplantısında, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Başkanlığı bütçeleri de ele alınacak.

Bugün, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifinin maddeleri ile birlikte Başbakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün kesin hesapları da görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçeler üzerinde sunumuna başladı.

Fuat Oktay: "2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen yatırımlar yüzde 12,6 artmıştır."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Yatırım Ofisi, ülkemize 2018'de 518 milyon 750 bin dolar yatırım yapılmasını sağlamıştır. Bu kapsamda 1106 kişiye istihdam imkanı oluşturulmuştur."

Oktay: 2018'de dünya genelinde doğrudan yatırımlar yüzde 13 azalmasına rağmen Türkiye'ye gelen...

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Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:41 Kaynak: AA
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