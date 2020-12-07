Oktay: "2021 yılı Nisan ayı gibi yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır" - Son Dakika

Oktay: "2021 yılı Nisan ayı gibi yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır"
07.12.2020 13:27
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması Salonda milletvekillerinden görüntü TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması
Salonda milletvekillerinden görüntü TBMM - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yaptı. (9)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kovid-19 tedavisinde kullanılan ilaçların yerli üretimini teşvik ettik ve yine yerli aşı çalışmalarında insanda uygulama aşamasına geldik. 2021 yılı Nisan ayı gibi de yerli aşımız hazır hale gelmiş olacaktır."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Her biri birbirinden kıymetli olan sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kesinlikle kabul edilemez. Önümüzdeki dönemde gerekli ek tedbirleri almaya da devam edeceğiz."
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