Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.
1 saat önce
Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.
Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek." Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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