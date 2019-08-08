Son Dakika Haberleri: Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.
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Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.

1 saat önce

Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık.

Oktay:
Oktay: "35 eylemi hayata geçirme kararı aldık. Bu eylemler iş dünyamızın beklentilerini karşılayacak, yerli ve yabancı yatırımcıları teşvik edecek."
Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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