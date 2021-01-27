Oktay: "735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete yani dijital Türkiye'ye entegre ettik" - Son Dakika

Oktay: "735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete yani dijital Türkiye'ye entegre ettik"
27.01.2021 10:37
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TÜSİAD tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilen Dijital Türkiye Konferansı'nın açılışına video mesaj ile katıldı. (2)
"Türkiye bugün cumhurbaşkanımız liderliğinde dijital dönüşümü DNA kodlarına işlemiş, olası güncellemeler için bildirimleri açmış ve yüzünü inovasyona dönmüş durumdadır"
"Kamuda dijial dönüşüme azami önem vererek 735 kurumun 5 bin 517 farklı kamu hizmetini 52 milyonu aşkın kullanıcı sayısına ulaşan e-devlete yani dijital Türkiye'ye entegre ettik"
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
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