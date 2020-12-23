Oktay: "800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız" - Son Dakika

Oktay: "800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız"

23.12.2020 18:43

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması Görüşmeden görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın...

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın KKTC Başbakanı Ersan Saner'i karşılaması

Görüşmeden görüntüler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner ile düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (1)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "KKTC'de kamu çalışanlarında maaş müjdesi bekleniyor. 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız."

Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız
Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız
Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız
Oktay: 800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Oktay: '800 milyon liralık nakdi KKTC'ye aktaracağız' - Son Dakika


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