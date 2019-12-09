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Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514...
6 saat önce
Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: AA
Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı."
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