Son Dakika Haberleri: Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514...
Son Dakika Politika Oktay: '81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514... - Son Dakika

Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514...

6 saat önce

Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı.

Oktay:

Oktay: "81 ilde hizmete açılan Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerinden bugüne kadar toplamda 514 bin kişi yararlandı."

Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:56 Kaynak: AA
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