Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Oktay, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Türkiye ve dünya gündemiyle ilgili önemli kareleri arasından seçilerek belirlenen "Yılın Fotoğrafları"nı inceledi.

Haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" isimli fotoğrafına oy veren Oktay, yaşam kategorisinde Özge Elif Kızıl'ın "Bilim ve barış kıtası" adlı fotoğrafını, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

"Millilerden asker selamı" fotoğrafını çeken Yalçın'ın, Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takip ederken Fransız polisinin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralandığını anımsatan Oktay, Mustafa Yalçın'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Fotoğrafların her birinin anı, olayı en iyi şekilde yansıttığını ancak seçim yaparken duyguların ön plana çıktığını ifade eden Oktay, dünyanın dört bir yanında doğru habercilik için emek veren Anadolu Ajansı çalışanlarına teşekkür etti.

Oktay, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi
Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor Kanser hastası şahıs, ameliyat sırasında yanarak öldü İDO ve İBB Şehir Hatları, bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri
04:49 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
04:41 Başkentte seyir halindeki otomobil alev aldı - Son Dakika
04:41 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1) - Son Dakika
04:38 ZEYTİNBURNU'NDA FABRİKA ALEV ALEV YANDI (1) - Son Dakika
04:34 Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı - Son Dakika
00:02 Kar kalınlığı iş makinesinin boyunu aştı! 5 metreyi bulan kar kalınlığının içerisinde yol açma mücadelesi - Son Dakika
23:50 Fuhuş yapıldığı iddialarıyla gündeme gelen eski hastane binasında sancı sürüyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 05:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oktay, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]