Son Dakika Haberleri: Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
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Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü

15 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:36 Kaynak: AA
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