Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile görüştü
14 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü. Oktay, Teksas'ta meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler dolayısıyla Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:44
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