Son Dakika Haberleri: Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını...
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Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını...

15 saat önce

Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını..., System.String[]

Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Amerika Birleşik Devletleri, Varşova, Teksas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:28 Kaynak: AA
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