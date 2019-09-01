Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını...
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Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 08:28 Kaynak: AA
Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.
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