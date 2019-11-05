Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği Kongresi"nde konuşan Oktay, ülkenin en önemli zenginliğinin sürdürülebilir kalkınmaya öncülük eden insan kaynağı olduğunu belirtti.

Sürdürülebilir kalkınma ve gelişimi sağlayacak toplum yapısını oluşturmanın, alt yapı ve eğitim olanaklarını şekillendirmenin içinde bulunulan dijital dönüşüm çağında tüm karar alıcıların öncelikleri arasında yer aldığını ifade eden Oktay, robotik sistemler, otomasyon, yapay zeka ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmelerin bambaşka bir geleceğe kapı araladığını söyledi.

Oktay, Avrupa Birliği Komisyonu tarafından geçen nisan ayında yayımlanan rapora göre, dijitalleşmenin son 10 yılda çalışma hayatına 2 milyon yeni iş kolu katılmasını sağladığını, 2030 itibarıyla 1,7 milyon yeni iş kolunun daha oluşacağının öngörüldüğünü ifade etti.

İnsan kaynağımızın yanı sıra iş dünyasının da değişen çalışma hayatı koşullarına göre kendisini stratejik olarak konumlandırması ve günümüz ile gelecek gerçekliğini iyi okuması gerektiğini vurgulayan Oktay, "Mesleklerin dönüşümüne gözlerini kapatarak geleneksel eğilimlerini devam ettiren şirketlerin, rekabetçi rüzgarlara yenik düşmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan YÖK öncülüğünde gerçekleştirilen kongre ve çalıştaylar sonucunda oluşacak çıktılar, Türkiye'de mesleklerin geleceğine projeksiyon sunması açısından önem taşımaktadır. Kongrenin yükseköğretim sistemimizi değişen ve dönüşen dünyanın yeni meslekleriyle tanıştıracağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, dijital dönüşümün yanı sıra iklim değişikliğinin etkisiyle alternatif enerji kullanımı ve çevre alanında "yeşil yakalı" mesleklerin ortaya çıktığını aktardı.

İklim analisti, yeşil enerji mühendisi ve atık yöneticisi gibi mesleklerin tarım, inşaat, enerji ve belediye hizmetleri alanında yerlerini aldığına dikkati çeken Oktay, sağlık, savunma, haberleşme ve tekstil gibi hızla gelişen birçok sektörün artan ihtiyaçlarının üstün performanslı ve nanofonksiyonel özelliklere sahip malzemelerin geliştirilmesini zorunlu hale getirdiğini vurguladı.

"Yetenek uyuşmazlığı"

Oktay, Uluslararası Çalışma Örgütü ve Dünya Ekonomik Forumunun mesleklerin geleceğine ilişkin yaptığı araştırmalara göre, dijital dönüşüm çağı sonucunda çalışma hayatının yeni iş kodlarıyla var olmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu süreçte beşeri sermayenin sahip olduğu yetkinliklerin piyasanın ihtiyaç ve talepleriyle uyumlu olarak dönüşmesi, kalkınma ve büyümenin kilit noktasıdır. Beşeri sermayemizi çağın gereklerine ve zamanın ruhuna uyumlu şekilde yetiştirmek ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ve vizyon hedeflerine ulaşması açısından son derece belirleyicidir. İş gücü piyasasının dönüşen ihtiyaçları doğrultusunda eğitim programlarının, müfredatın ve mevzuatın yeni trendleri desteklemesi önemlidir. Tüm endüstrilerde, teknolojik ve diğer alanlardaki değişikliklerin etkisiyle insan kaynağı becerilerimizin uzun ömürlü olmasını öncelikli olarak düşünmek durumundayız. İnsan kaynağımızın gelecekte 'yetenek uyuşmazlığı' sorunu ile karşılaşmaması için gerekli önlemleri bugünden alıyoruz."

Oktay, 11. Kalkınma Planı'nda mesleklerin geleceği öncelenerek nitelikli insan kaynağının eğitimi ve yenilikçi alanlarda istihdamının teşvik edilmesinin vurgulandığını dile getirdi.

Milli Teknoloji Hamlesi

Kalkınma Planı kapsamında milli teknoloji hamlesi için ihtiyaç duyulan iş gücü profilinin belirlenmesi ve bu ihtiyaca dönük ortaöğretim ve yükseköğretim programlarında güncelleme yapılmasının eylem planları arasında yer aldığını anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı zamanda teorinin yanında pratik bilgi ve tecrübelerin artırılması için de staj programlarıyla iş dünyasının eğitime entegre edilmesi çalışmaları sürdürülmektedir. 11. Kalkınma Planı'nın yanı sıra, dünyayı yakından izleyen ve beşeri sermayenin gelişmesine öncelik veren politikalar oluşturmak, Milli Teknoloji Hamlesi seferberliğinin altı temel bileşeni arasındadır. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yükseköğretim programlarında hiç vakit kaybetmeden güncelleme çalışmalarına başlayan Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve yeni bölümleri hızlı şekilde akademik programlarına dahil eden üniversitelerimize teşekkür ediyorum. TOBB Üniversitesinde Yapay Zeka Mühendisliği ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Üç Boyutlu Modelleme gibi bölümlerin halihazırda açılmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız kongrenin çıktıları doğrultusunda 2020'de yeni stratejik programların açılmaya devam edeceğine inanıyorum."

Fuat Oktay, YÖK'ün 100 tematik alanda 2 bin kişiye sağladığı doktora programı kapsamında mesleklerin dönüşümü göz önünde bulundurularak, siber güvenlik, yapay zeka, makine öğrenmesi ve ilaç tasarımı gibi alanların öncelikli olarak burslandırılmasının takdire şayan olduğunu vurguladı.

Yaşanan dönüşümlerin hızı düşünüldüğünde kurumların adaptasyon hızının henüz istenilen düzeyde olmadığını söyleyen Oktay, "Geleceğin mesleklerine yönelik araştırma ve strateji tespiti çalışmalarının daha da genişleyerek artması gerekiyor. Ayrıca stratejik yükseköğretim programlarının açılmasının yanında program içeriklerinin de sürekli güncellenmesi gerekmektedir. Gençlerimizi geleceğin meslekleri için yetiştiren akademisyenlerimizin sürekli olarak kendilerini geliştiriyor ve ders içeriklerini güncelliyor olmaları da önemlidir. Akademisyenlerimizin dünyadaki teknolojik gelişmelerin önünden gidiyor olmaları, bize ufuk açmaları son derece kritiktir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin terörizm raporu

Meslek ve iş gücü piyasası koşullarındaki dönüşümü takip ederek stratejik kamu politikalarını bir bütünlük içinde sunmak için gerekli adımları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da atmayı sürdüreceklerini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti:

"Ülkemizi akademisiyle, iş dünyasıyla, sanayisiyle her alanda güçlendirip büyütürken eli kanlı terör örgütleriyle mücadelemizi de kararlılıkla sürdüreceğiz. ABD'nin hazırladığı terörizm raporu ne FETÖ ne de YPG terör örgütüyle olan mücadelemizden bizi alıkoyamaz. Ne zaman ayağa kalksak, gelişmeye başlasak, ufka baksak, önümüz, ayaklarımız terör örgütleriyle prangalanmaya çalışılmaktadır. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Akademi dünyamızdan da bu haklı mücadelemizin tüm dünyaya güçlü şekilde anlatılmasında destek bekliyoruz. Geleceğin meslekleri küresel gelişmeler ışığında belirleniyor olsa da Türkiye'de mesleklerin geleceğini belirleyecek olan bizleriz. Sahip olduğumuz altyapımız ve beşeri sermayemizin resmini ne kadar iyi çekip gelişmeler ışığında hangi alanlara ihtiyacımız olduğunu ne kadar isabetli belirleyebilirsek gelecek adımlarımızı o kadar sağlam atabiliriz."

Oktay, daha büyük ve daha güçlü Türkiye'ye giden yolda en büyük sermaye olarak gördükleri gençlere, iş insanlarına, üniversitelere ve akademisyenlere güvenlerinin tam olduğunu sözlerine ekledi.

Geleceğin Meslekleri Mesleklerin Geleceği Kongresi'nden çıkacak sonuçların Türkiye'de yükseköğretim programlarının şekillenmesine olumlu katkılar sağlamasını dileyen Oktay, kongreyi organize eden YÖK başta olmak üzere katkı veren kurumlara teşekkür etti.