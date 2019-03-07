Son Dakika Haberleri: Oktay: "Abd'nin Ücretsiz Şekilde Gönderdiği 23 Bin Tır Ağır Silah Nereye Gidiyor?

Oktay: "Abd'nin Ücretsiz Şekilde Gönderdiği 23 Bin Tır Ağır Silah Nereye Gidiyor?

2 saat önce

Oktay: "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor?

Oktay:
Oktay: " ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA

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