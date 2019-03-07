Oktay: "Abd'nin Ücretsiz Şekilde Gönderdiği 23 Bin Tır Ağır Silah Nereye Gidiyor?
2 saat önce
Oktay: "ABD'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor?
Oktay: " ABD
'nin ücretsiz şekilde gönderdiği 23 bin tır ağır silah nereye gidiyor? Türkiye
'ye tehdit olmayacak mı bu silahlar?"
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:55 Kaynak: AA
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