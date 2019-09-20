Oktay: "Adanın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez "

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye Barolar Birliğince düzenlenen "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ada'nın ortak sahibi Kıbrıs Türklerine azınlık statüsünü kimse reva göremez. Buna ne izin veririz ne de Kıbrıs Türk halkı bunu kabul eder."