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Oktay Akbal Muğla'da anıldı - Son Dakika

Oktay Akbal Muğla'da anıldı

31.08.2021 12:06
Oktay Akbal Muğla'da anıldı, System.String[]

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülünü 'Canım Ada' adlı öykü kitabıyla Adil İzci kazandı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülünü 'Canım Ada' adlı öykü kitabıyla Adil İzci kazandı. Ödül töreni Oktay Akbal'ın ölüm yıldönümü olan 28 Ağustos'ta Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Edebiyat dünyasının önemli ismi ve gazeteci yazar Oktay Akbal, Muğla'da düzenlenen bir dizi etkinlikle anıldı. Katılımcılar Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Oktay Akbal Edebiyat Ödülleri töreni ve eşi Ayla Akbal tarafından açılan Lozan Karikatürleri Sergisi'nde bir araya geldi. Etkinlikler kapsamında Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi bünyesinde kurulan Oktay Akbal Kitaplığı da ziyaret edildi.

Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Oktay Akbal'ın eşi Ayla Akbal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, yazar ve eski kaymakam Erol Ertuğrul, Akbal'ın dostlarından Ozan Mustafa Köz, Erdinç Gürsoy ve 22. Dönem CHP milletvekili ve eski siyasetçi Mehmet Ziya Yergök katıldı.

Törende konuşan Oktay Akbal'ın eşi Ayla Akbal, "Emeğin, sanatın, kültürün, güzel insanların yaşadığı kent Muğla. Yangınlar, seller, hesler, göçler, salgın hastalıklar derken laik demokratik Cumhuriyetimizin, Türkiye'mizin umutsuz olduğu günlerde bu etkinlikler, yurdun birkaç yerinde yakılan umut ışıkları olmaktadır ve çoğalacaktır. Belediyelerimizin yaptığı bu etkinlikleri Kurtuluş Savaşı'ndaki kongreler gibi görüyorum. Oktay Akbal, yılmaz bir Atatürk savunucusuydu. Bugün yaşasaydı ve ormanlarını koruyan insanları görseydi çok sevinirdi. Bu etkinlik nedeniyle Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Osman Gürün'e çok teşekkür ederim" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Oktay Akbal isminin karamsa günlerde kendilerine ışık tutan bir değer olduğunu belirterek, "O hiçbir zaman umudunu yitirmedi. Daima Atatürk'le, Cumhuriyetle, onun ilkeleriyle yaşadı ve mücadelenin sonuna kadar devam ettirilmesiyle ilgili bize umut verdi. Umudu kaybettiğiniz anda teslim olmuşsunuz demektir. Geldiğimiz noktada Kuvayi Milliye'nin büyük bir kalkışmayla tekrar yaşanması ve yaşatılması gerektiği günlerdeyiz. Bu karamsar tabloyu aydınlığa çevirebiliriz. Bize ışık tutanda Oktay Akbal ve onun gibi diğer aydın yazarlarımızdır. Oktay Akbal bize hep umut verdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Oktay Akbal Edebiyat Yarışmasını 'Canım Ada' adlı öykü kitabıyla kazanan Adil İzci'ye ödülünü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün verdi. 2022 yılında ikincisi düzenlenecek olan Oktay Akbal Edebiyat Yarışması roman dalında, 2023 yılında ise köşe yazsısı alanında gerçekleşecek. - MUĞLA

Oktay Akbal Muğla'da anıldı
Oktay Akbal Muğla'da anıldı
Oktay Akbal Muğla'da anıldı
Oktay Akbal Muğla'da anıldı
Oktay Akbal Muğla'da anıldı
Oktay Akbal Muğla'da anıldı

Büyükşehir Belediyesi, Oktay Akbal, Edebiyat, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Oktay Akbal Muğla'da anıldı - Son Dakika


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