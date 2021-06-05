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Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak - Son Dakika

Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak

05.06.2021 15:14
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşüne katıldı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte Ankara- Sivas Yüksek Hızlı Tren hattında test sürüşüne katıldı. Oktay, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde, Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve il yöneticileri tarafından karşılandı. Oktay ve Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Balışeyh şantiyesinde çalışmalar hakkında bilgi aldıktan sonra hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine gerçekleşen test sürüşüne katıldı. Hızlı tren hattının Sorgun istasyonunda Bakan Karaismailoğlu ile birlikte inceleme yapan Oktay, açıklamalarda bulundu.

'SON DERECE KONFORLU'Oktay, "Dün Zonguldak'tan çok ciddi şekilde enerji yüklenerek bugün Yozgat'a geldik. Aynı enerjiyi Yozgat'ta da gördük. Zonguldak'ta Cumhurbaşkanımızın önderliğinde depoladığımız enerji aslında Türkiye'nin enerjisidir. 25 Ocak tarihinden beri devam eden YHT test sürüşlerinden biri de bugün yapıldı ve Sayın Bakanımızla birlikte test sürüşüne katıldık. Test sürüşünü yaptık. Son derece konforlu, son derece rahat, son derece hızlı. Rahatlıkla Ankara'ya gidip gelebileceğimiz bir konforu yakaladığımız test sürüşünü beraber yaptık. İlk etapta Balışeyh'ten sonraki kısım devreye girecek. 1 yıl içerisinde de Ankara-Yozgat-Sivas hattı tam kapasiteyle çalışmaya başlıyor olacak" dedi. 'TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİ TESADÜF DEĞİLDİR'Tüm yatırımların hızla devam ettiğini ifade eden Oktay, "İlk çeyreğe baktığımızda bunun sonuçlarını da görüyoruz. Dünyada ikinci sıraya yerleşen yüzde 7'lik büyüme asla ve asla tesadüf değildir. Bugün de biz bunu gördük, dün de gördük. Türkiye'nin kalkınmasını, Türkiye'nin gelişmesini, Türkiye'nin bu hamlesini görmeyenlere inat, Türkiye bütün gücüyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bu kalkınma hamlesini, büyüme hamlesini arttırarak sürdürecektir. Bunu hep birlikte göreceğiz. Önümüzdeki 5 yıllık, 10 yıllık süreçte Türkiye'nin nasıl bir enerji üssüne dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Ki hali hazırda da zaten dönüşmüş durumda olan; boru hatlarıyla, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan boru hatlarıyla dönüşmüş durumda olan enerji üsleriyle Türkiye'nin ileri seviyelere nasıl geldiğini hep birlikte göreceğiz. Türkiye'nin 81 ilinin kalkınması bizim için önemli. 2051, 2071 vizyonlarını inşa ettiğimiz bir ortamda her bir ilimizin ilçeleriyle birlikte kalkınıyor olma zorunluluğu ihtiyacı var. Biz yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. 'MUHALEFET ALIŞAMADI'Oktay, her türlü engellemelere rağmen, her türlü algıya rağmen Türkiye'nin yoluna, kalkınmasına devam edeceğini vurgulayarak, "Türkiye hem bölgesinde hem de dünyada söz sahibi olmaya devam edecektir. Bütün dünya da artık buna alışsa iyi olur. Muhalefet alışamadı. Alışsa o da iyi olur. Cumhur ittifakıyla birlikte bu yolculuğumuzu güçlendirerek devam ettireceğiz" dedi.BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: SEFERBERLİK İLAN ETTİKBakan Karaismailoğlu ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 190 yıldır tüm ulaşım modlarında ortaya konulan atılımın devam ettiğini söyledi. Karaismailoğlu, "Çin'den Avrupa'ya devam eden demir ipek yoluna hakim bir ülke olmamız nedeniyle demir yollarının yük ve insan taşımacılığında daha yaygın kullanımını sağlamak üzere adeta bir milli seferberlik ilan ettik. Bin 213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattı inşa ettik. Konvansiyonel hat uzunluğumuzu 11 bin 590 kilometreye yükselttik. Tüm mevcut hatlarımızı rehabilite ettik. Toplam demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Hızlı tren işletmesi bakımından dünyada 8, Avrupa'da 6'ncı olduk. 2023'te yatırımlarımızda demir yollarının payını yüzde 60'a, demir yolu ağımızı da 16 bin 675 kilometreye çıkarmayı hedefledik" diye konuştu.'ANKARA-SİVAS ARASI 2 SAATE İNECEK'

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinde çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "Üst yapı ve EST çalışmalarımız devam etmekte. 725 kilometrelik ray serimini tamamladık. Projenin tamamlanması ile Ankara ile Sivas arasındaki seyahat süresi 12 saatten ilk etapta 4 saate ardından da 2 saate inecek. Ayrıca hatta, Yozgat, Sorgun, Yıldızeli ve Akdağmadeni ilçesinde de yeni istasyonlar yaptık. Kayaş-Ballışehir arasında alt yapı çalışmaları devam ediyor. Balışeyh-Şivas arasında ise alt yapı, üst yapı ve elektromekanik sistem işlemleri tamamlanarak yükleme testlerine başladık. İnsan yük ve veri ulaştırmada geleceğin Türkiye'sinin alt yapısını tamamlamaya her gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Yaptığımız her yol ülkemizin her köşesini dünya ile bağlarken küresel ticaretteki iddiamızı da arttırıyoruz. Sanayicimizin işini büyütüyor, turizmcimizin önünü açıyoruz. Çiftçimize ürününü dünyaya pazarlama vizyonu kazandırıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olma yolunda ilerlerken bu alt yapı en önemli dayanak noktalarımızdan bir tanesi olacak" ifadelerini kullandı.


- Yozgat
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak
Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak

Türkiye, Ankara, Sivas, Yht, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Oktay: Ankara-Sivas YHT hattı, 1 yıl içinde tam kapasiteyle çalışacak - Son Dakika


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