Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek - Son Dakika

Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere yarın Yozgat'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde incelemek üzere yarın Yozgat'a gidecek. Oktay'a, Yozgat ziyaretinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik edecek. Ankara'dan Kırıkkale'ye karayoluyla gidecek olan Fuat Oktay, Ankara-Sivas YHT hattı Balışeyh hızlı tren demiryolu inşaatındaki çalışmaları yerinde inceleyecek, ardından hızlı trenle Yozgat'ın Sorgun ilçesine geçecek. Sorgun'da millet bahçesi yapımı için tahsis edilen alanda incelemelerde bulunacak olan Oktay, daha sonra Yozgat Havalimanındaki çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alacak. Oktay, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında terör örgütüne karşı yürütülen "Eren-11 Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu sırasında şehit düşen Jandarma Teğmen Baki Koçak'ın Sarıkaya ilçesi Söylemez köyünde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulunacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bu ziyaretin ardından Yozgat Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

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