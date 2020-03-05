Oktay: "Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası' - Son Dakika

Oktay: "Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası"

6 saat önce

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek maksadıyla kurumlarla iş birliği yapıyor.

Oktay:

Yıldırım Belediyesi, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek maksadıyla kurumlarla iş birliği yapıyor.


Mart ayı meclis toplantısı Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi. Meclisin açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, şubat ayı içinde belediyenin gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Daha sonra Yıldırımlılara en iyi hizmeti en hızlı şekilde ulaştırmak için bir dizi önerge gündeme alınarak işleme konuldu. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kırcılar Aile Konağı'nın bodrum ve zemin katının muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet vermek maksadıyla kurulacak 'Somuncu Baba Aşevi'ne tahsis edilmesi yönünde sunulan önerge oy çokluğu sağlanarak kabul edildi.


Hayır işlerinin gönül işi olduğunu, gönülden yapılması gerektiğini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Aşevi geleneği kültürümüzün önemli bir parçası. Kadim medeniyetimizden bizlere miras kalan, yardımlaşma ve paylaşmanın en güzel örneğini teşkil eden aşevi geleneğini yaşatmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla Somuncu Baba Vakfımız ile birlikte bu projeyi hayata geçireceğiz. Bu mutfakta pişirilecek yemekler muhtaç ailelere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Somuncu Baba Vakfı, Osmangazi ilçemizde Osmangazi Belediyemizle, Büyükşehir Belediyemiz ile hizmet veren bir vakıf. Biz de Yıldırım ilçemizde yardıma muhtaç ailelere hizmet verecek Somuncu Baba Vakfı'na yer tahsisinde bulunduk. Somuncu Baba Vakfı bu hizmeti gönülden güzel bir şekilde yapıyor. Bunun içinde böyle bir işbirliği protokolünü hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Somuncu Baba, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:59 Kaynak: İHA
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