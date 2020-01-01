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Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var...
6 saat önce
Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada. Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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