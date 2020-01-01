Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var... - Son Dakika
Son Dakika Politika Oktay: '(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var... - Son Dakika

Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var...

6 saat önce

Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada.

Oktay:

Oktay: "(Barış Pınarı Harekatı) Kendisine karşı çok farklı bir planı yırtarak çıkan bir Türkiye var orada."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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