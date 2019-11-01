Oktay: "Barış Pınarı Harekatına, Katar'ın verdiği destek bizler için çok önemlidir"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Marriott Otel'de düzenlenen Türkiye - Katar İş Forumu'nda konuştu. (3)
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