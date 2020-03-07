Oktay: "Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Oktay: 'Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli... - Son Dakika

Oktay: "Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli...

6 saat önce

Oktay: "Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum"

Oktay:

Oktay: "Bilim insanlarını, biyogirişimcileri, STK'ları ve üniversiteleri Türkiye'nin yerli milli biyoteknoloji hamlesine destek vermeye davet ediyorum"

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:18 Kaynak: AA
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