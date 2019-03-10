Son Dakika Haberleri: Oktay: "Binali Yıldırım, İstanbul'u Atılımlarla, Çözümlerle Buluşturmaya Geliyor"

Oktay: "Binali Yıldırım, İstanbul'u Atılımlarla, Çözümlerle Buluşturmaya Geliyor"

58 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:14 Kaynak: AA

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