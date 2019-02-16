Son Dakika Haberleri: Oktay: "Biz Bugünlere Milletimizin Desteği Mazlumların Hayır Dualarıyla Geldik"

Oktay: "Biz Bugünlere Milletimizin Desteği Mazlumların Hayır Dualarıyla Geldik"

35 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

-Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:23 Kaynak: AA

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