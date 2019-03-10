Oktay: "Bizim Rotamız Millet, Gayemiz Hizmet"
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Eyüp
'te Yozgatlılar Konfederasyonu Buluşması'nda konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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