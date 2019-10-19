Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:16
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