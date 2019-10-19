Son Dakika Haberleri: Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız
Son Dakika Ekonomi Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız

Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Oktay: Büyük sıçramayı sürdürmeye kararlıyız, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksinde geçen yıl 60. sıradan 43. sıraya yükselerek yakalanan büyük sıçramayı, bu yıl da sürdürmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:16 
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