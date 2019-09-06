Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir...
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İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:49 Kaynak: AA
İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.
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