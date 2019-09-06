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Oktay: "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'kapılarımızı açarız' açıklaması) Bu ne bir tehdittir ne de bir...

13 dakika önce

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.

İtalya'nın Cernobbio kentinde düzenlenen 45. Ambrosetti Forumu'na katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gazetecilerin gündem ilişkin sorularını yanıtladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:49 Kaynak: AA
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