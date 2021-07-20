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Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki: Adaletsizliğin tam bir örneği - Son Dakika

Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki: Adaletsizliğin tam bir örneği

20.07.2021 08:20
Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki: Adaletsizliğin tam bir örneği, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı başörtüsü kararına, "Adaletsizliğin tam bir örneği.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı başörtüsü kararına, "Adaletsizliğin tam bir örneği. Din ve vicdan özgürlüğü adına neredeyse Müslümanları fiilen ayıran; okula gidecek ve iş yerine gidecek çocuklarımızı, özellikle kadınlara karşı bir taraftan kadına şiddetle, ayrımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki birçok şey ile mücadele ettiğini ifade eden Avrupa Birliği'nin, bugün konu Müslümanlar olduğu zaman, Müslüman kadın olduğu zaman şiddetin ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta kendisidir bu" diyerek tepki gösterdi.

Oktay, Kurban Bayramı Namazını Millet Camii'nde kıldı. Çıkışta açıklamada bulunan Oktay, "Bütün milletimizin tekrar bayramını tebrik ederken yine kontrolü elden bırakmamayı özellikle hatırlatmak istiyorum. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına inşallah milletimiz riayet edecektir. Ben bu vesile ile buradan Cumhurbaşkanımızı ve tüm heyetimizi dün kucaktan selamlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) vatandaşlarımız başta olmak üzere, tüm Müslüman ülkelerin ve dünyadaki tüm Müslümanların da bir kez daha bayramını tebrik etmek istiyorum" dedi.

'ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ DEVAM EDİYOR'Oktay, KKTC'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak, "Ayrıca 1974 harekatının da yıl dönümü. İnşallah böyle bir şeyi yaşamak nasip olmaz diye buradan yine Kıbrıslı kardeşlerimizin de bayramlarını bir kez daha tebrik etmek istiyorum. Rize'de sel felaketi oldu. Kayıplarımız oldu. Allah rahmet eylesin. Şu anda 2 kaybımızı arama faaliyetlerimiz bütün gücüyle devam ediyor. Ben buradan hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve milletimize geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tüm gücümüzle de arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyoruz. Yine bugün görevde olan hem yurt için de hem yurt dışındaki tüm emniyet güçlerimiz başta olmak üzere sınır hattı boyunca, yurt içinde, yurt dışında terörle mücadelede görevlerini yerine getiren tüm güvenlik güçlerimizin de bayramlarını tebrik ediyorum. Sağlık çalışanlarımız da çalışmalarına devam ediyorlar. Emniyet güçlerimiz çalışmalarına devam ediyorlar. İtfaiyemiz iş başında. Bugün fiilen çalışan yine tüm çalışanlarımıza da buradan milletimiz adına bir kez daha şükranlarımızı dile getirmek istiyorum" diye konuştu.'ADALETSİZLİĞİN TAM BİR ÖRNEĞİ'Oktay, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı başörtüsü kararına da tepki göstererek şunları söyledi:

"Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı bir karar var. Ne yazık ki tam bayram öncesine denk gelen bir karar. Adaletsizliğin tam bir örneği. Din ve vicdan özgürlüğü adına neredeyse Müslümanları fiilen ayıran; okula gidecek ve iş yerine gidecek çocuklarımızı, özellikle kadınlara karşı, bir taraftan kadına şiddetle, ayrımcılıkla veya cinsiyet boyutundaki birçok şey ile mücadele ettiğini ifade eden Avrupa Birliği'nin, bugün konu Müslümanlar olduğu zaman, Müslüman kadın olduğu zaman şiddetin ta kendisidir bu, ayrımcılığın ta kendisidir bu. Ben bu vesile ile buradan din ve vicdan hürriyetini yok eden böyle ikircikli bir kararı da şiddetle kınadığımı ifade etmek istiyorum"


Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki: Adaletsizliğin tam bir örneği

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Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Oktay'dan Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın aldığı karara tepki: Adaletsizliğin tam bir örneği - Son Dakika


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