Oktay'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Oktay, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.