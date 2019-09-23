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Oktay'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu

57 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Oktay'dan Bahçeli'ye

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Oktay, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:28 Kaynak: AA
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