Oktay'dan Bahçeli'ye "geçmiş olsun" telefonu
57 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:28 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Oktay, görüşmede, Bahçeli'den sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve kendisine şifa temennisinde bulundu.
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