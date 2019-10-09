Son Dakika Haberleri: Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı
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Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak.

Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı paylaşımı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Barış Pınarı Harekatı, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kahraman ordumuz; Barış Pınarı Harekatı ile sınırlarımızın emniyetini, Fırat'ın doğusunda barış ve istikrarı, Suriyelilerin güvenle evlerine dönmelerini sağlayacaktır. Allah şanlı ordumuzu muzaffer eylesin." değerlendirmesinde bulundu.

Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:48 Kaynak: AA
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