Oktay'dan Büyükşehir Adaylarına Çağrı Açıklaması

DSP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mustafa Reşat Oktay, Antalya'nın özel bir kent olduğunu ve siyaset dışı bir anlayışla ele alınması gerektiğini söyledi.

Oktay, diğer adaylara ise, "Siyaseti Ankara'dakiler yapsın. Gelen halkın huzurunda Antalya'yı konuşalım. Bu kente nasıl bir katkı sağlarız, sorunları nasıl çözeriz onu ortaya koyalım" diye seslendi



Demokratik Sol Parti (DSP) Antalya Büyükşehir Adayı Dr. Mustafa Reşat Oktay, Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Yıldıray Sapan ve Konyaaltı Belediye Başkan Adayı Buket Dağlı ile birlikte dün Antalya Esnaf Odalar Birliği'ni (AESOB) ziyaret etti. AESOB'a seçim otobüsü ve uzun bir konvoy eşliğinde gelen Oktay ve beraberindekileri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ile bazı yöneticiler sıcak bir şekilde karşıladı. Bazı meclis üyesi adaylarının da katıldığı ziyarette çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi veren Oktay, Antalya'da esnafın içinde bulunduğu durumu ve sorunlarının çözümünü bildiklerini söyledi. Esnafın ayakta durmasının ülkeyi ve toplumu da ayakta tutacağına dikkat çeken Dr. Mustafa Reşat Oktay, "Toplumumuzun neredeyse üçte biri esnaf olarak evine ekmek götürüyor. Ancak son yıllarda ülkemizde yeterli yasal düzenleme yapılamadığı için sokak esnafının, cadde, Pazar esnafının ciddi bir rekabetle karşı karşıya kaldığını, kendini koruyamadığını görüyoruz. Eğer DSP iktidar olursa bu mesele gündem maddelerimizin en başında yeralacaktır" dedi.



"Esnafın anayasası olmalı"



Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da esnafın en önemli sorununun ekonomik olduğunu belirten Oktay, "Esnafımızın öyle zengin olmak gibi bir derdi, hayali yok. Evine ekmek götürmek, kimseye muhtaç olmadan geçinebilmek yetiyor. Ancak bunu bile sağlayamıyorlar. Niye çünkü bir plansızlık sözkonusu. Herkes her şeyi yapmak istiyor. Bir sokağa kahve açıldığında ertesi gün 5 tane daha açılıyor. Böyle olunca da hırçın ve vahşi rekabet devreye giriyor, fiyatlar indiriliyor, kaliteden ödün veriliyor. Bu ise kazancı ortadan kaldırıyor. Bu durumun yasal düzenlemelerle ve mutlaka esnaf odalar birliğinin de görüşü alınarak bir sisteme sokulması gerekiyor. Sokağın, esnafın bir anayasasını ortaya koymak gerekiyor. Kafasına esen, cebine 10 bin 20 bin lira koyanın mevcut esnafa rekabet oluşturmasına engel olmak gerekiyor.



"Güvenli kamu ulaşımı şart"



Antalya'nın turizme ve tarıma dayalı bir ticaret kenti olduğuna vurgu yapan Dr. Mustafa Reşat Oktay şöyle devam etti: "Bu kentte tarım varsa, turizm varsa ticaret de var. Yani ticaret bu iki ana sektöre bağlı. Antalya'da 550 bin yatak kapasitesi var. Dünyanın en güzel tesisleri burada. Ama bu tesislere getirilen misafirleri biz maalesef şehir merkezlerine getiremiyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var elbette. Bu misafirlerin önemli bir bölümünün tur şirketleri tarafından getiriliyor olması, bu şirketlerin turistleri belli bir çevrede izole ettikleri gibi nedenler zaten herkesin malumu. Ancak bu noktada belediyeler olarak neler yapıldı, ne gibi projeler ortaya konduğuna baktığımızda maalesef belediyelerimizin sınıfta kaldığını görüyoruz. 1984'te rahmetli Özal'la başlayan turizm hamlesinin üzerinden yaklaşık 35 yıl geçmiş, oteller yapmışız, altyapı yatırımları yapmışız, mavi bayraklar almışız, atıksu sistemlerini devreye sokmuşuz fakat o 550 bin kişinin yüzde 10'unu şehir merkezine getirememişiz. Bunun en büyük nedeni, turiste güvenilir kamu ulaşım araçları imkanı sunamamak. Benim hayal projem, Alanya'dan başlayıp Tekirova'ya kadar raylı ulaşım sistemini oluşturmak."



"Antalya kazandıran bir şehir"



"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bu, benim devletten talebimdir. Böyle bir talepte bulunma hakkım vardır çünkü Antalya ülke ekonomisine kazandıran bir kenttir. Bu aksta raylı ulaşımı entegre edebilirsek işte o zaman turist şehir merkezine gelir. Esnaf o zaman canlanır işte. Biz göreve gelirsek biz bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Başkası göreve gelirse de bunun takipçisi olacağız. Bu Antalya'nın olmazsa olmazıdır. Antalya bunu başarmak zorundadır. Ülkemize gelen her misafir uçaktan indiği andan itibaren M işaretini arıyor. Yani metro arıyor. Bu mutlaka yapılmak zorundadır. Para kazanır mı kazanmaz mı buna bakmamak lazım. Bu vesile ile Antalya'nın yönetimine talip olan tüm Büyükşepir adaylarına sesleniyorum; Gelin Antalya'yı konuşalım. Siyaset yapmayalım. Siyaseti Ankara'dakiler yapıyor, yapsın. Biz, ortak paydamız olan Antalya'yı konuşalım. Bu kente nasıl bir katkı sağlayabiliriz, sorunları nasıl çözebiliriz onu ortaya koyalım."



"Kardeşlik hukukuna inanıyoruz"



Konuşmasında Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun farkında olduklarını da kaydeden Oktay şunları söyledi: "Maalesef günümüz dünyasında ülkemiz bir çok taraftan kuşatılmış durumda. Özellikle 30-35 yıldır ülkemiz bir bölünme, parçalanma sorunuyla karşı karşıya. Bunun için hepimizin ödemiş olduğu bedel çok ciddi külfetler oluşturuyor. 30-35 yıldır sadece bu terör belası için harcamış olduğumuz bedel, neredeyse orta ölçekli bir ülkenin bütçesine eşdeğer. Halbu ki bu, gelişmemiz için, ülkemizin büyümesi için kullanılabilirdi. Biz burada kardeşlik hukukuna inanıyoruz. Bir kesim siyasinin 'beka' diye tarif ettiği sorunu biz 'kardeşlik' sorunu olarak tarif ediyoruz. Biz bu toplumun üniter yapısı içerisinde, bu toprakların bölünmez bütünlüğüne, tek bayrağa, tek ülkeye inanan insanlarız. Bu kardeşlik sorununun siyasi mülahazalardan uzak bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz."



"HDP pazarlıkçı bir parti"



"HDP denilen partiyi bir pazarlıkçı parti olarak görüyoruz. Sanki Kürt yurttaşlarımızın tapusu ellerindeymiş gibi onları pazarladığını görüyoruz. Oysa biz Kürt yurttaşlarımızın da tıpkı diğer tüm yurttaşlarımızın olduğu gibi hak ve hukukunu korumak adına siyaset yapıyoruz. Dolayısıyla duruşumuzu siyasi bir angajman kuralları yerine, emekten yana, haktan, hukuktan, adaletten yana bir kardeşlik hukuku içerisinde öne çıkarıyoruz. Bir başka kuşatılmışlık durumu da, malum FETÖ meselesi. Bir çok konuda çok geç kalınmasına rağmen devlet olarak bir çok operasyon yapılmıştır ancak bu meselenin siyasi ayağına bir müdahale yapılamamıştır. Özellikle bu gün CHP ile iktidar olabilmek adına bir hat oluşturan, bir proje partisi olduğu görülen ve ne olduğu hala anlaşılamamış bir parti var; İYİ Parti. ve onlarla birlikte ülkenin bölünmez bütünlüğü ile sıkıntısı olan bir HDP, FETÖ'nün işbirlikçisi olarak ortak hareket ediyor. Biz bu süreçte bunları da deşifre edeceğiz. Temizliğini yapan yapmıştır, hamama giren girmiştir ancak temizlik tam olarak sağlanamamıştır. Bu temizlik tam anlamıyla yapılmadığı müddetçe ülkemizde siyaset sağlıklı bir iradeye ve devamına maalesef kavuşamayacaktır."



Dere: İnancım ve güvenim tam



AESOB Başkanı Adlıhan Dere ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dr. Mustafa Reşat Oktay'la meclis üyesi olarak yıllardır birlikte görev yaptıklarını, Yıldıray Sapan'la da gerek CHP Merkez İlçe Başkanlığı, gerekse milletvekilliği döneminde esnaf adına birlikte hareket ettiklerini belirten dere, "Sayın Oktay, meclis üyeliği sürecinde her zaman esnafımızın yanında yeralmış, bizlere her konuda destek vermiştir. Kendisine ve yapacaklarına inancım ve güvenim tamdır. Sayın Oktay'a, Sayın Sapan'a, Sayın Dağlı'ya ve diğer tüm adaylara çıktıkları yolda başarılar diliyorum" dedi. DSP Büyükşehir Adayı Oktay ve beraberindekiler AESOB'un ardından Antalya Şoförler Taksiciler-Minibüsçüler-Kamyoncular ve Nakliyeciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ı ziyaret ederek çalışmaları ve projelerini anlattı. Oda Başkanı Mehmet Ali Alkan'dan esnafın sorun ve taleplerini dinleyen DSP adayları, göreve getirilmeleri halinde sorunların çözümü için gayret sözü verdi. DSP heyetinin dünkü son durağı ise Antalya Yeni Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi oldu. Kooperatif Başkanı Arif Afşin'le bir süre sohbet eden heyet, daha sonra konvoy halinde şehir turu yaptı. - ANTALYA

