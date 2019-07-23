Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama
49 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar
'a roket atılmasına ilişkin, " Türkiye
, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17
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