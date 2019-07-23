Son Dakika Haberleri: Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama

49 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, "Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir.

Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin, " Türkiye, sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini korumakta daima kararlı olmayı sürdürecektir." dedi.
Ceylanpınar, fuat oktay, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 12:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ceylanpınar'da roketin düştüğü evin içi görüntülendi Gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa ikincisiyiz Emekli Orgeneral Saygun uyardı: Bu sıranın sonunda Türkiye var Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 13:07:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay'dan, Ceylanpınar'a roket atılmasına ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]