Oktay'dan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama
47 dakika önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:09
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