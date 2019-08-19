Son Dakika Haberleri: Oktay'dan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama
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Oktay'dan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama

47 dakika önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır.

Oktay'dan görevden alınan belediye başkanlarıyla ilgili açıklama, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Demokrasi mücadelemiz çerçevesinde teröre destek veren belediyelere müdahale kaçınılmazdır." dedi.
fuat oktay, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 04:09 
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