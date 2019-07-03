Son Dakika Haberleri: Oktay'dan ' Hükümet Sistemi' açıklaması
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Oktay'dan ' Hükümet Sistemi' açıklaması

34 dakika önce

Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."

Oktay'dan ' Hükümet Sistemi' açıklaması, System.String[]
Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:12 
Ekonomi
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