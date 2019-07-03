Oktay'dan ' Hükümet Sistemi' açıklaması
34 dakika önce
Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:12
Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'nin sağladığı bütüncül bakış açısıyla bağımlılık konusunda gelecekte oluşabilecek toplumsal sorunları önlemek ve mevcut sorunlara müdahalede bulunmak amacıyla paydaşlar arasında çok boyutlu mücadele anlayışını yaygınlaştırmalıyız."
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