Oktay'dan Katar Başbakanı Al Sani onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Başbakanı ve İçişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Nasır bin Halife Al Sani onuruna akşam yemeği verdi.

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