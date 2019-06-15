Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!
2 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin notunu düşüren Moody's'e tepki gösterdi: Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:13
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye
'nin notunu düşüren Moody's'e tepki gösterdi: Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük.
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