Son Dakika Haberleri: Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!
Son Dakika Ekonomi Haber

Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin notunu düşüren Moody's'e tepki gösterdi: Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler.

Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin notunu düşüren Moody's'e tepki gösterdi: Ellerinden geliyorsa daha da fazla düşürsünler. Biz bu oyunu defalarca gördük.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:13 
türkiye, fuat oktay, cumhurbaşkanı yardımcısı, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'nin S-400 tehdidine Bahçeli'den tepki: Türkiye, NATO üyeliğini sorgulamalıdır Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Rize'de ilginç gelenek; sabahın ilk ışıkları ile dağ horozu gözlüyorlar Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:09:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay'dan Moody's'e tepki: Daha da fazla düşürün!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]