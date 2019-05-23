Oktay'dan muhabirimiz Nişancı için paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansına başsağlığı diledi.

Oktay, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda yol açma çalışmalarını takip ederken uçuruma düşerek kaybolan ve 13 gün sonra cansız bedenine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Fuat Oktay, "Haber yapmak için gittiği Bayburt'ta uçuruma düşerek kaybolan Abdülkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendim. Abdulkadir kardeşime Allah'tan rahmet, ailesi ve tüm Anadolu Ajansı ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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