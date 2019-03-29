Oktay - Dancile Ortak Basın Toplantısı (2)
51 dakika önce
- Ortak basın toplantısından görüntüler Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BÜKREŞ - "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere Bükreş'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ile heyetler...
- Ortak basın toplantısından görüntüler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması BÜKREŞ - "Onur Konuğu" olduğu Romanya-Bulgaristan-Sırbistan- Yunanistan
Dörtlü Zirvesi'ne katılmak üzere Bükreş
'e gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya Başbakanı Viorica Dancile ile heyetler arası görüşme sonrasında basın toplantısı düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:24 Kaynak: AA
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