Son Dakika Haberleri: Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da

Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da

1 saat önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski milli yıldızı Oktay Derelioğlu ile anlaştı.

Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da, System.String[]
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Tokatspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski milli yıldızı Oktay Derelioğlu ile anlaştı. Tokatspor'un resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Kulübümüz Teknik Direktör Koray Palaz ile yapılan görüşmenin ardından sözleşmemiz karşılıklı olarak fesih edilmiştir. Koray Palaz ve ekibine katkıları için teşekkür eder bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" denildi.

Teknik Direktör Koray Palaz ise, haftalardır süre gelen ekonomik belirsizlik nedeni ile bu kararını almasının önemli etkenlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Şartlar buraya getirdi. Tokat bu ülkenin değerli bir şehri. Tokatspor camiası Koray Palaz'dan büyüktür. Kimseyi rencide etmek üzmek istemiyorum. Şartlar bu şekildeymiş" diye konuştu

OKTAY DERELİOĞLU İLE ANLAŞILDI Tokatspor Kulübü'nden yapılan açıklamada teknik direktörlük görevine Oktay Derelioğlu getirilerek anlaşmaya varıldığını kaydedildi. Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, Tokatspor'un yeni teknik adamı Oktay Derelioğlu ile tokalaşarak poz verdi. Derelioğlu, Fatih, Beşiktaş, Gaziantepspor, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Samsunspor'da forma giymişti.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 09:01 Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Beşiktaş, Oktay Derelioğlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş, Japonya'nın San-en NeoPhoenix Takımıyla Kardeş Kulüp Olacak Beşiktaş'ın Yıldızı Shinji Kagawa, Japonya'da Gündemden Düşmüyor

Süper Ligde Şampiyonluk Oranları Değişti! Medipol Başakşehir'e Sürpriz Oran Mehmet Demirkol, Loris Karius'u Fabri ile Kıyasladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 22:26:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Oktay Derelioğlu, Tokatspor'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]