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Oktay: "(Dijital Türkiye Portalı'ndan) Vatandaşlarımız araçlarına ait tüm bilgilere tek bir sayfa...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:58 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dijital Türkiye ve Bürakrasinin Azaltılması Toplantısı'nda konuştu. (2)
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