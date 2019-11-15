Son Dakika Haberleri: Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından...
Son Dakika Güncel Oktay: 'Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından... - Son Dakika

Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından...

6 saat önce

Oktay: "Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok."

Oktay:

Oktay: " Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerimiz bahane edilerek AB Dışişleri Bakanları tarafından onaylanan yaptırım taslağının hiçbir hükmü yok."

Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 11:48 Kaynak: AA
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