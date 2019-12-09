Son Dakika Haberleri: Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama...
Son Dakika Politika Oktay: '(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama... - Son Dakika

Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama...

6 saat önce

Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz.

Oktay:

Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz."

Doğu Akdeniz, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
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