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Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama...
6 saat önce
Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 01:00 Kaynak: AA
Oktay: "(Doğu Akdeniz) Milli gemilerimiz ile 5 kuyu daha açarak petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde aktif bir strateji izlemeye devam edeceğiz."
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