Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı - Son Dakika
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Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

20.05.2022 23:57
Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcular için tebrik mesajı yayımladı.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ayşe Çağırır, Buse Naz Çakıroğlu, Hatice Akbaş, Busenaz Sürmeneli, Şennur Demir. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarı sergileyerek takım halinde şampiyon olan milli sporcularımızı gönülden kutluyorum." ifadelerine yer verdi.

YORUMLAR
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Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda mücadele eden milli boksör Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı.
Kaynak: AA

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