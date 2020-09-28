Oktay, EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet isteğini karşıladı - Son Dakika

Oktay, EBA'ya giremeyen Zümra'nın internet isteğini karşıladı
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemeyen Yozgat'ın Yahyasaray köyünde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in mektubu üzerine, talimat vererek, Akbel'in evine internet verilmesini sağladı.
CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, evinde interneti olmadığı için derslerini takip edemeyen Yozgat'ın Yahyasaray köyünde yaşayan ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel'in mektubu üzerine, talimat vererek, Akbel'in evine internet verilmesini sağladı.
Çayıralan ilçesine bağlı Yahyasaray köyünde yaşayan 9 yaşındaki ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Zümra Akbel, evinde internet olmadığı için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden verilen derslerini takip edemedi. Akbel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a mektup yazarak, sorununun giderilmesini istedi. Akbel mektubunda, "Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay amca, köyümüzde internet yok. Derslerimizi takip edemiyoruz. Bize internet gönderir misin? Sana hepimiz dua ediyoruz. Allah razı olsun" diye seslendi.Mektubu alan Oktay'ın talimatı üzerine Zümra Akbel'in evine internet erişimi sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 21:36 - Kaynak: DHA
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