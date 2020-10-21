Oktay: "Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 15,7'sini tek başına eğitime ayırıyoruz"
21.10.2020 15:51
Oktay: "Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz.
Oktay: "Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 15,7'sini tek başına eğitime ayırıyoruz"
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Oktay: 'Eğitime ayırdığımız kaynağı, 2021 yılında 211,4 milyar liraya çıkarıyoruz. Bütçe giderlerinin yüzde 15,7'sini tek başına eğitime ayırıyoruz' - Son Dakika
Son Dakika Giresunspor, yenik duruma düştüğü maçta Adanaspor'u 4-3 mağlup etti Kadro dışı kalan Mesut Özil isyan etti: Adalet için sesimi yükselteceğim Kremlin Sözcüsü Peskov'un doğum günü partisi Rusya'da ortalığı karıştırdı 15 yaş küçük sevgilisiyle yatakta oğluna yakalanan anne, evlat katili oldu Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı Akılalmaz plan! İlişkilerini başkalarına anlatan eski sevgilisini günlük kiralık eve çağırıp öldürmüş Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı Çoklu organ yetmezliğiyle savaşan Hakan Taşıyan'dan müjdeli haber geldi