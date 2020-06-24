Oktay: "Ekonomik dönüşüm için önce zihinlerde dönüşüm hedefledik" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.

Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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