Oktay: "Ekonomik dönüşüm için önce zihinlerde dönüşüm hedefledik" - Son Dakika

Oktay: "Ekonomik dönüşüm için önce zihinlerde dönüşüm hedefledik"
Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.
Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşması YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yozgat OSB Açılış ve Temel Atma Töreni'ne katıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 02:53 Kaynak: AA
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